Roma | volto noto di San Lorenzo in preda all’ennesimo raptus aggredisce due agenti arrestato

A Roma, un uomo conosciuto nel quartiere di San Lorenzo è stato arrestato dopo aver aggredito due agenti di polizia. La persona, che aveva già attirato l’attenzione dei residenti e veniva segnalata sui social network con immagini in cui era armato di un taglierino, si trovava in evidente stato di alterazione. L’episodio si è verificato durante un episodio di comportamento violento, che ha portato all’intervento delle forze dell’ordine.

Era ben noto ai residenti del quartiere San Lorenzo, i quali avevano più volte segnalato sui social network immagini che lo ritraevano armato di un taglierino. Il giovane, pronto a danneggiare auto in sosta o a molestare i passanti con continue richieste di denaro, è stato arrestato dalla Polizia di Stato. Attualmente, è gravemente indiziato del reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Gli agenti del Commissariato di zona lo hanno intercettato sabato mattina, a seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa della Questura. Questa segnalazione riferiva di un uomo in preda a un raptus, che aveva iniziato a urlare in strada, insultando e molestando i passanti in transito in Piazza dei Siculi, per poi continuare a riversare la propria rabbia sui veicoli in sosta nella stessa via.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: volto noto di San Lorenzo in preda all’ennesimo raptus aggredisce due agenti, arrestato Leggi anche: Aggredisce una donna con calci e pugni al volto e poi ferisce tre agenti: arrestato a Padova Roma: ruba cellulare ad anziana e tenta di estorcere denaro poi aggredisce agenti, arrestatoIeri sera, intorno alle 20, un uomo ha tentato di estorcere denaro a un’anziana signora dopo averle sottratto il cellulare, aggredendo anche la...