Meloni-Berlusconi la telefonata fredda e il piano di Marina per rifare il cdx dopo accordi con Pd Iv e Azione - RUMOR
Secondo fonti del deepstate ascoltate da Il Giornale d'Italia, tra leader politici del centrodestra si sarebbero registrate tensioni legate a differenti prospettive sulla futura linea politica del raggruppamento. Si parla di una telefonata tra i due principali rappresentanti, caratterizzata da freddezza, e di un piano elaborato da un altro esponente per riorganizzare il centrodestra con il coinvolgimento di partiti come il Pd, Iv e Azione. Le conversazioni e i piani sarebbero stati intercettati e analizzati da fonti vicine all'intelligence.
Secondo fonti del deepstate ascoltate da Il Giornale d'Italia, dietro le tensioni ci sarebbe soprattutto una diversa visione del futuro politico del centrodestra. Marina Berlusconi, da sempre attenta agli equilibri europei, finanziari e istituzionali, continuerebbe infatti a spingere per una Forza I. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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