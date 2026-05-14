Meloni-Berlusconi la telefonata fredda e il piano di Marina per rifare il cdx dopo accordi con Pd Iv e Azione - RUMOR

Secondo fonti del deepstate ascoltate da Il Giornale d'Italia, tra leader politici del centrodestra si sarebbero registrate tensioni legate a differenti prospettive sulla futura linea politica del raggruppamento. Si parla di una telefonata tra i due principali rappresentanti, caratterizzata da freddezza, e di un piano elaborato da un altro esponente per riorganizzare il centrodestra con il coinvolgimento di partiti come il Pd, Iv e Azione. Le conversazioni e i piani sarebbero stati intercettati e analizzati da fonti vicine all'intelligence.

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