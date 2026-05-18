Autostrada Roma-Latina l’annuncio di Salvini | Insediata la commissione di gara

Oggi si è ufficialmente insediata la commissione di gara incaricata di gestire la procedura per la costruzione dell’autostrada che collegherà Roma a Latina. La notizia arriva pochi giorni dopo l’annuncio del ministro competente, che ha comunicato l’avvio delle procedure ufficiali. La commissione ha il compito di esaminare le offerte e avviare le fasi successive della gara d’appalto. La realizzazione dell’opera era stata annunciata nelle scorse settimane e ora procede con le formalità amministrative.

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Latina, 18 maggio 2026 – Si è formalmente insediata la commissione di gara per la realizzazione dell’ autostrada Roma-Latina. Ad annunciarlo è stato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in un messaggio inviato in occasione dei 70 anni di Confagricoltura Latina. Per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si tratta di un passaggio decisivo per un’opera attesa da decenni dai territori del basso Lazio e dall’area dell’ Agro pontino. L’infrastruttura è considerata strategica per migliorare i collegamenti tra la Capitale e Latina, ridurre i tempi di percorrenza e aumentare la sicurezza lungo una direttrice viaria da anni al centro del dibattito politico e amministrativo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Cisterna–Valmontone, Salvini a Latina: al via lopera attesa da 25 anni Sullo stesso argomento Roma- Latina: Salvini annuncia l'insediamento della commissione di garaSi è formalmente insediata la commissione di gara per la realizzazione dell'autostrada Roma- Latina. Novara: insediata la Commissione provinciale Pari Opportunità, De Stefano presidenteLa Commissione mira a promuovere uguaglianza di genere, valorizzare l’imprenditoria femminile e sensibilizzare su pari opportunità e linguaggio di... Autostrada Roma-Latina: Salvini, insediata la Commissione di Gara(FERPRESS) – Roma, 18 MAG – Si è insediata formalmente la commissione di gara per la realizzazione dell’autostrada Roma-Latina. Lo ha annunciato, in un messaggio per i settant’anni di Confagricoltura ... ferpress.it Autostrada Roma-Latina, l’annuncio-svolta del ministro SalviniCi sono novità importanti per l’autostrada Roma-Latina, che dovrà prendere il posto della pericolosa Pontina. L’avvio formale della commissione di gara per la realizzazione dell’autostrada Roma-Latina ... ilcaffe.tv