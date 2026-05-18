A Roma, le forze dell'ordine hanno sequestrato più di 1.000 articoli destinati ai bambini, trovati contraffatti. La Guardia di Finanza ha effettuato un intervento per rimuovere dal mercato prodotti non originali che potevano rappresentare un rischio per la salute dei minori. L’operazione si inserisce in un’attività di controllo volta a contrastare la diffusione di merce non autorizzata. I materiali sono stati sequestrati e posti sotto sequestro, mentre si prosegue con le indagini per identificare i responsabili.

Oltre 1.000 articoli potenzialmente pericolosi sono stati sequestrati a Roma nell’ambito di un’operazione della Guardia di Finanza, che ha colpito un esercizio commerciale in zona Anagnina dedito alla vendita di prodotti contraffatti destinati ai minori. Il rappresentante legale dell’attività è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. L’intervento è stato motivato dalla necessità di tutelare la salute pubblica e garantire la sicurezza dei più piccoli. Operazione dei Baschi Verdi Come indicato dal portale ufficiale della Guardia di Finanza, l’azione è stata portata a termine dai “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego di Roma, che hanno intensificato i controlli economici del territorio con particolare attenzione al settore dei prodotti per l’infanzia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Roma, il caso degli oltre 1000 articoli contraffatti destinati ai minori: maxi sequestro, Gdf in azione

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