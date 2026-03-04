Banconote false | maxi sequestro in Provincia oltre 15mila euro contraffatti

Nel 2025, i militari della Guardia di Finanza di Brindisi hanno scoperto e sequestrato 414 banconote false, con un valore totale superiore a 15.000 euro. L'operazione ha coinvolto il sequestro di denaro contraffatto, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli sulle modalità di produzione o sui soggetti coinvolti. La scoperta si è concentrata in provincia di Brindisi.

La Guardia di Finanza ha individuato e smantellato una rete di circolazione di valuta fittizia nel 2025. Il taglio da 20 euro, il più diffuso tra i falsi BRINDISI - Nel corso del 2025, il comando provinciale della Guardia di Finanza di Brindisi ha portato a termine un'operazione contro il "falso nummario", sequestrando 414 banconote contraffatte per un valore complessivo di oltre 15.000 euro. L'intervento rientra nelle prerogative di legge affidate al Corpo per contrastare l'immissione sul mercato di valuta falsa, come previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, numero 177. Le indagini, sviluppate in sinergia con il Centro nazionale analisi (Cns) della Banca d'Italia, hanno rivelato una prevalenza di falsificazioni nei tagli più diffusi nelle transazioni quotidiane. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

