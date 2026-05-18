Roma Gasperini fa subito doppietta nei derby | solo altri quattro tecnici ci erano riusciti

Nel suo primo anno alla guida della Roma, Gasperini ha aperto la campagna con due reti segnate nei derby, un risultato che solo altri quattro allenatori nella storia del club avevano raggiunto. La sua stagione si è conclusa con una eliminazione anticipata dall’Europa League, risultato che ha deluso le aspettative di una squadra puntata a conquistare la competizione. In campionato, il rendimento è stato positivo, considerando che sono state registrate 11 sconfitte in 37 partite disputate.

Gasperini ha vissuto un primo anno alla Roma tra alti e bassi: l’eliminazione dall’Europa League forse è avvenuta troppo presto per una squadra che aveva l’obiettivo di vincerla, ma in campionato il percorso è stato ottimo, nonostante le 11 sconfitte in 37 partite. Con il derby vinto grazie alla doppietta di Mancini, Gasperini diventa il quinto allenatore in grado di vincere entrambi i derby al primo anno in panchina. I quattro allenatori che avevano compiuto questa impresa prima di Gasp sono stati in ordine Herbert Burgess nella stagione 19291930, grazie allo 0-1 dell’andata e al 3-0 del ritorno. Due anni dopo, nel 193132, fu la volta di Janos Baar: all’andata finì 2-0, al ritorno un netto 1-4 in casa biancoceleste. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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ROMA LAZIO 2-0 GASPERINI SQUADRA FORTE OBIETTIVI ALTI!

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