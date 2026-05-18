Roma asilo nido abusivo in un appartamento | presenti 22 bambini fino a 3 anni

Nella giornata del 18 maggio 2026, a Roma, sono stati scoperti ventidue bambini di età fino a tre anni in un asilo nido situato in un appartamento privato. Le forze dell’ordine sono entrate nell’immobile e hanno verificato la presenza di un’attività di cura ai minori senza autorizzazioni ufficiali. L’operazione rientra in una serie di controlli mirati a contrastare strutture abusive che operano senza rispettare le normative vigenti. Sono in corso ulteriori verifiche per stabilire eventuali responsabilità.

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