Roma asilo nido abusivo in un appartamento | presenti 22 bambini fino a 3 anni

Da cdn.ilfaroonline.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata del 18 maggio 2026, a Roma, sono stati scoperti ventidue bambini di età fino a tre anni in un asilo nido situato in un appartamento privato. Le forze dell’ordine sono entrate nell’immobile e hanno verificato la presenza di un’attività di cura ai minori senza autorizzazioni ufficiali. L’operazione rientra in una serie di controlli mirati a contrastare strutture abusive che operano senza rispettare le normative vigenti. Sono in corso ulteriori verifiche per stabilire eventuali responsabilità.

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Roma, 18 maggio 2026 – Nell’ambito delle quotidiane attività di contrasto all’abusivismo e di tutela della sicurezza pubblica, con particolare attenzione alla protezione delle fasce più fragili della popolazione, la polizia locale di Roma Capitale ha individuato e interrotto un’attività educativa abusiva all’interno di un appartamento in zona Gianicolense. L’intervento è stato effettuato nei giorni scorsi dagli agenti del XII Gruppo Monteverde, con il supporto del personale SECS (Servizi Educativi e Culturali) del Municipio XII, a seguito di una segnalazione relativa a un presunto servizio per l’infanzia svolto in assenza delle necessarie autorizzazioni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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