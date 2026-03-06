In Francia, nella zona di Saint-Denis, la polizia ha trovato un uomo ucciso e smembrato all’interno di un appartamento del complesso Villa du Bel Air. Il proprietario dell’immobile è stato arrestato sul posto. La scena, che ha suscitato sconcerto, si è svolta durante un intervento delle forze dell’ordine nel pomeriggio. La vicenda ha portato all’arresto del proprietario dell’appartamento coinvolto nella scoperta.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La macabra scoperta in un complesso residenziale a Saint-Denis. Una scena agghiacciante quella scoperta dalla polizia francese all’interno di un appartamento del complesso residenziale Villa du Bel Air, a Saint-Denis, in Francia. Gli agenti, impegnati nelle indagini per una denuncia di scomparsa, si sono trovati davanti a un omicidio brutale con il corpo della vittima smembrato. Il ritrovamento è avvenuto nella notte tra lunedì 2 e martedì 3 marzo. La vittima è un uomo di 33 anni di origine spagnola. Il proprietario dell’abitazione, un uomo di 50 anni, è stato arrestato con l’accusa di omicidio e durante l’interrogatorio avrebbe ammesso le proprie responsabilità, spiegando di aver ucciso il giovane dopo una violenta lite. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Orrore in Francia, uomo ucciso e smembrato in casa: arrestato il proprietario dell’appartamento

Tentata rapina a Lonate Pozzolo: arrestato il figlio dell’uomo ucciso dalle coltellate del padrone di casaLonate Pozzolo (Varese), 3 febbraio 2026 – Fermato il figlio dell’uomo ucciso nella tentata rapina di Lonate Pozzolo.

Occupa un appartamento mentre il proprietario è fuori, poi picchia i carabinieri entrati dal balcone: arrestato 20enneMilano, 21 dicembre 2025 – Un giovane sconosciuto era riuscito entrare in casa di un uomo e si rifiutava di uscire.

Approfondimenti e contenuti su Orrore in Francia uomo ucciso e....

Discussioni sull' argomento Orrore a Parigi: uccide il suo inquilino dopo una lite poi lo fa a pezzi e ne cucina una parte; Uccide l’inquilino per l’affitto non pagato, lo smembra e nasconde i resti in casa: orrore a Saint-Denis; Pitbull sbrana e uccide la compagna incinta al sesto mese: una storia di puro orrore | Libero Quotidiano.it.

Orrore a Parigi: uccide il suo inquilino dopo una lite poi lo fa a pezzi e ne cucina una parteL’agghiacciante scoperta in una casa di Parigi: un uomo era stato fatto a pezzi. La testa era nel bagno, un torso umano era chiuso in una scatola di plastica e altri resti erano disposti su un telo ... fanpage.it

Orrore presso la stazione ferroviaria di Colleferro dove un nigeriano di 46 anni ha ucciso violentemente a calci il gatto cesare, mascotte dei pendolari. Azione disumana! - facebook.com facebook

Quanto disgusto sincero e quanto orrore per le strumentalizzazioni sul dolore altrui. Che opportunismo malefico e cattiveria siano un boomerang. Ci conto sempre x.com