Nella trentaquattresima giornata di Serie A, la posizione della squadra in classifica cambia, portando a un nuovo scenario nella corsa europea. La squadra si trova ora a tre punti di distanza dalla zona Champions League, diventando l’unica in testa a questa parte della classifica. La vittoria o i risultati ottenuti in questa fase della stagione sono determinanti per la qualificazione alle competizioni continentali.

La trentaquattresima giornata di Serie A rimescola le carte nella lotta per l’Europa che conta, regalando alla Roma una nuova e concreta speranza. Il pareggio a reti bianche tra Milan e Juventus ha permesso alla squadra di Gian Piero Gasperini di portarsi a sole tre lunghezze dai bianconeri. Nonostante lo svantaggio negli scontri diretti, che obbliga di fatto i giallorossi a recuperare quattro punti reali, il traguardo della Champions League resta pienamente alla portata. In un campionato dove persino l’Inter capolista ha mostrato fragilità nei confronti diretti, la differenza la farà il cammino finale: 360 minuti ad alta tensione tra sfide con squadre già salve e l’incognita dei derby che attendono entrambe le contendenti.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Gasperini a -3 dalla Champions: ora è l’unico leader

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