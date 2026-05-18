Roland Garros 2026 | tutti gli italiani nei tabelloni principali ed in quelli di qualificazione

Dopo una giornata che ha segnato un momento importante per il tennis italiano, il torneo di Roland Garros 2026 continua con le qualificazioni e i tabelloni principali. Tutti gli azzurri si sono schierati in campo, alcuni già qualificati, altri ancora in corsa per conquistare il loro posto nel quadro principale. La competizione prosegue senza pause, con la tensione che sale ad ogni match e l’attenzione rivolta ai risultati degli italiani in questa fase decisiva.

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