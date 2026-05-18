Roland Garros 2026 | tutti gli italiani nei tabelloni principali ed in quelli di qualificazione
Dopo una giornata che ha segnato un momento importante per il tennis italiano, il torneo di Roland Garros 2026 continua con le qualificazioni e i tabelloni principali. Tutti gli azzurri si sono schierati in campo, alcuni già qualificati, altri ancora in corsa per conquistare il loro posto nel quadro principale. La competizione prosegue senza pause, con la tensione che sale ad ogni match e l’attenzione rivolta ai risultati degli italiani in questa fase decisiva.
Il giorno dopo una domenica che ha già un posto prenotato nella storia del tennis italiano, il circuito riparte senza concedersi tregua. Da una parte l’eco del trionfo di Jannik Sinner nel singolare maschile degli Internazionali d’Italia, dall’altra la conferma della straordinaria solidità della coppia Simone Bolelli-Andrea Vavassori, vincitrice del doppio al Foro Italico. Un passaggio simbolico e insieme concreto: il tennis azzurro celebra il proprio presente e, quasi senza soluzione di continuità, apre la settimana che conduce al Roland Garros 2026. Da oggi, lunedì 18 maggio, prendono infatti il via le qualificazioni dello Slam parigino, la cosiddetta Opening Week, che accompagnerà il torneo fino a venerdì 22 maggio. 🔗 Leggi su Oasport.it
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