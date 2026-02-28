A pochi giorni dall'inizio dell’ATP Indian Wells 2026, si delineano già i partecipanti italiani nel tabellone principale e in quello di qualificazione. L’evento, parte del Sunshine Double, richiama l’attenzione di appassionati e professionisti, rappresentando uno dei momenti più importanti nel calendario tennistico internazionale. I giocatori italiani si preparano a competere su campi di alta qualità, pronti a sfidare le migliori forze del circuito.

Si avvicina uno dei momenti più attesi dell’anno per i giocatori e le giocatrici. Il Sunshine Double americano, rappresenta da sempre garanzia di tennis ai massimi livelli. Ad inaugurarlo sarà come sempre il torneo di Indian Wells. Il primo Masters 1000 della stagione si svolgerà dal 4 al 15 marzo nella tradizionale cornice del deserto californiano. Nel contesto di una entry-list di altissimo livello nella quale saranno presenti tutti i principali big del panorama internazionale la nutrita pattuglia italiana è pronta a scendere in campo per provare a recitare un ruolo da assoluta protagonista e cercare di arrivare fino in fondo. Il contingente azzurro sarà composto da ben sette giocatori: a capeggiarlo ci saranno Jannik Sinner e il rientrante Lorenzo Musetti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Indian Wells 2026: gli italiani nel tabellone principale ed in quello di qualificazione

Entry list ATP Indian Wells 2026: otto italiani nel tabellone principale. Jannik Sinner in cerca del primo titoloIl conto alla rovescia prosegue in vista del primo Masters 1000 della stagione: Indian Wells aprirà ufficialmente il grande tennis del 2026 dal 4 al...

ATP Montpellier 2026, Andrea Vavassori supera le qualificazioni ed accede al tabellone principaleDiventano tre gli italiani presenti nel main draw dell’ATP 250 di Montpellier, in Francia: a Flavio Cobolli, numero 2 del seeding e per questo...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Indian Wells.

Temi più discussi: Indian Wells, al via il primo ATP Masters 1000 dell'anno: come e dove seguirlo; Sinner, via all'operazione Indian Wells: la cura Cahill per superare il momento no e abbattere un tabù; Masters 1000 Indian Wells 2026, la guida completa: calendario, programma, tabellone e dove vederlo in TV; Indian Wells si avvicina: tutte le info del quinto Slam.

ATP/WTA Indian Wells, le wild card: ritornano Venus Williams e Andreescu, Monfils all’ultima partecipazioneTennis - ATP | Annunciati gli inviti per il main draw e le qualificazioni del Masters 1000/WTA 1000 californiano in programma dal 1° al 15 marzo. ubitennis.com

Tien sul doppio con Medvedev a Indian Wells: Sarà strano vederlo dal mio lato di campo, ma ci divertiremoLo statunitense Learner Tien ha parlato del Masters 1000 di Indian Wells 2026 e del doppio insieme al russo Daniil Medvedev ... spaziotennis.com

SONEGO ANCORA OUT Come annunciato dalla pagina ufficiale del torneo di Indian Wells, Lorenzo Sonego é costretto a dar forfait anche dal primo importante appuntamento americano. Per l'azzurro si tratta della terza rinuncia dopo Rio e Santiago, in un - facebook.com facebook

ULTIM'ORA Come annunciato dalla pagina ufficiale del torneo, Lorenzo Sonego si ritira da Indian Wells: al suo posto entra Juan Manuel Cerundolo nel tabellone principale. x.com