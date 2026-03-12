Indagini sul carcere minorile di Casal del Marmo a Roma | Agenti torturavano i detenuti

Dieci agenti del carcere minorile di Casal del Marmo a Roma sono coinvolti in un'indagine della Procura. Secondo le accuse, avrebbero aggredito i detenuti all’interno della struttura. Le autorità stanno verificando le circostanze delle presunte violenze e raccogliendo testimonianze. L'inchiesta mira a fare chiarezza su eventuali abusi avvenuti all’interno del carcere minorile.

La Procura di Roma indaga su presunte torture e violenze avvenute tra febbraio e novembre 2025 nell'Istituto penale minorile di Casal del Marmo. Dieci agenti della polizia penitenziaria sono indagati: due per tortura, cinque per lesioni e tre per falso ideolo

Dieci agenti della penitenziaria indagati per torture nel carcere di Casal del Marmo a Roma. Un'inchiesta che arriva dopo le indagini per tortura al Beccaria di Milano. Fatti gravissimi contro minori quelli denunciati, ma il governo vuole una sostanziale immunità