Roberto Leonetti morto a 71 anni dopo un malore al concerto dei Pooh all' Arena di Verona fissati i funerali

L'imprenditore è deceduto all'età di 71 anni dopo aver avuto un malore durante un concerto dei Pooh all'Arena di Verona. I funerali sono stati programmati e fissati in seguito all'accaduto. L'evento si è verificato nel corso dello spettacolo, coinvolgendo direttamente l'uomo mentre si trovava tra il pubblico. La notizia ha fatto il giro dei media, che hanno riportato i dettagli dell'accaduto e l'episodio che ha portato alla sua scomparsa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui