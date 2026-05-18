Roberto Leonetti morto a 71 anni dopo un malore al concerto dei Pooh all' Arena di Verona fissati i funerali
L'imprenditore è deceduto all'età di 71 anni dopo aver avuto un malore durante un concerto dei Pooh all'Arena di Verona. I funerali sono stati programmati e fissati in seguito all'accaduto. L'evento si è verificato nel corso dello spettacolo, coinvolgendo direttamente l'uomo mentre si trovava tra il pubblico. La notizia ha fatto il giro dei media, che hanno riportato i dettagli dell'accaduto e l'episodio che ha portato alla sua scomparsa.
Addio a Roberto Leonetti, imprenditore milanese noto per le boutique di abbigliamento. L’uomo, 71 anni, è stato stroncato da un malore durante il concerto dei Pooh che si è tenuto ieri sera, domenica 17 maggio, all’Arena di Verona. “Siamo profondamente vicini a tutta la famiglia”, fa sapere sui social la storica band. I funerali si terranno giovedì 21 maggio nella parrocchia Parrocchia San Pio V e Santa Maria di Calvairate. Notizia in aggiornamento . 🔗 Leggi su Virgilio.it
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