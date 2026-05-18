Un imprenditore milanese è deceduto dopo aver avuto un malore durante un concerto dei Pooh all’Arena di Verona. L’episodio si è verificato ieri sera, mentre l’evento era in corso. La vittima gestiva una catena di negozi nel settore della moda e aveva circa 50 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media locali.

Milano, 18 maggio 2026 – Il noto imprenditore milanese Roberto Leonetti è morto dopo essere stato colpito da un malore durante il concerto dei Pooh all’Arena di Verona. Settantuno anni, nato e cresciuto a Milano, era conosciuto per le boutique di abbigliamento. La notizia è stata resa nota dal figlio Alessandro Leonetti, attraverso i social, postando sul profilo Instagram della catena di negozi la foto del padre accompagnata da un messaggio: “Grazie a tutti. Ciao Papà”. I funerali – come spiegato dalla famiglia dell’imprenditore – di Roberto Leonetti saranno celebrati giovedì 21 maggio, alle ore 11, nella parrocchia Parrocchia San Pio V e Santa Maria di Calvairate a Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’imprenditore milanese Roberto Leonetti (dei negozi Roberto Leon) morto dopo malore al concerto dei Pooh

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