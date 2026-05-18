Ritrovata e fotografata per la prima volta in Africa l'allodola rugginosa | non si vedeva da 94 anni

Da fanpage.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Ciad è stata avvistata e fotografata per la prima volta in quasi un secolo un’allodola rugginosa, specie che non era più stata avvistata dagli anni Trenta e che non era mai stata immortalata in immagini. La scoperta rappresenta un episodio raro, considerando che l’ultimo avvistamento risale a 94 anni fa. La presenza di questo uccello in Africa è stata confermata tramite fotografie raccolte durante un’osservazione sul campo.

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Ritrovata in Ciad l’allodola rugginosa (Calendulauda rufa), un uccello “perduto” che non era mai stato fotografato e che non veniva osservato dagli anni '30. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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