Ritrovata e fotografata per la prima volta in Africa l'allodola rugginosa | non si vedeva da 94 anni

In Ciad è stata avvistata e fotografata per la prima volta in quasi un secolo un’allodola rugginosa, specie che non era più stata avvistata dagli anni Trenta e che non era mai stata immortalata in immagini. La scoperta rappresenta un episodio raro, considerando che l’ultimo avvistamento risale a 94 anni fa. La presenza di questo uccello in Africa è stata confermata tramite fotografie raccolte durante un’osservazione sul campo.

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