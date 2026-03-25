Nel centro storico di Viterbo si è registrato un afflusso record di visitatori durante la Fiera dell'Annunziata, con numeri che non si vedevano da diversi anni. La giornata, caratterizzata da temperature elevate, ha attirato un gran numero di persone, rendendo l’evento particolarmente frequentato. Sono disponibili immagini e video che documentano la grande partecipazione registrata in questa occasione.

Sole e clima mite hanno spinto le persone tra i banchi di Viterbo: i commercianti sorridono per le vendite mentre la polizia locale vigila sulla sicurezza Viterbo si è svegliata sotto un sole caldissimo che ha trasformato la fiera dell'Annunziata in un successo. Dalle prime ore del mattino del 25 marzo le vie del cuore cittadino sono meta di una folla curiosa, attirata dai colori della merce e da temperature che sanno già d'estate. I banconisti confermano l'andamento positivo, coccolati da un afflusso costante di clienti. Tra la gente è costante la presenza della polizia locale e delle forze dell'ordine, impegnate a prevenire i furti e a verificare le licenze degli esercenti. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Fiera dell'Annunziata, pienone nel centro storico: "Non si vedeva così tanta gente da anni" | VIDEO e FOTO

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