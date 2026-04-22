E ra il novembre 1991 quando Prince entrò a Paisley Park, suonò ogni singolo strumento da solo e registrò With This Tear. Poi regalò il brano a Céline Dion, che lo pubblicò nel 1992, e la sua versione rimase nel cassetto per oltre tre decenni. Oggi, a dieci anni esatti dalla morte, quella registrazione originale è finalmente disponibile in digitale: remixata e rimasterizzata dall’ingegnere Chris James, già suo collaboratore. Prince, il folletto di Minneapolis. guarda le foto With This Tear, canzone manifesto di Prince. With This Tear è più di un inedito: è un documento che racconta il mondo del “piccolo genio”. Produzione, arrangiamento, composizione e ogni parte strumentale portano infatti la firma esclusiva di Prince Rogers Nelson.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - A dieci anni dalla morte, si sente per la prima volta come l'aveva immaginata lui: ogni strumento suonato da solo, a Paisley Park

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