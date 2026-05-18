Ritratti in bianco e nero e ricordi antichi | a Fiorenzuola torna la tradizione di Foto di famiglia

Da ilpiacenza.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Club Cinefotografico Fiorenzuola sin dalla sua fondazione, risalente al 1956, ha sempre animato e seguito la vita sociale e culturale della città, meritandosi l’affetto dei fiorenzuolani e non, che numerosi seguono costantemente le sue attività.Anche per il 2026 il Ccf propone la Foto di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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