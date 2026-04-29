Gusto e tradizione | a Fiorenzuola torna il Festival dell’anolino

A Fiorenzuola, dall’1 al 3 maggio 2026, si svolgerà nuovamente il “Festival dell’anolino”, una manifestazione che celebra la tradizione gastronomica locale e l’eccellenza dell’anolino. L’evento, molto atteso nella zona della Valdarda, si propone di valorizzare questa specialità culinaria attraverso iniziative e incontri dedicati. La manifestazione rappresenta un appuntamento consolidato nel calendario culturale e gastronomico della zona.

Tornerà a Fiorenzuola, dall’1° al 3 maggio 2026, una delle manifestazioni più apprezzate e identitarie del territorio della Valdarda: il “Festival dell’anolino”, appuntamento dedicato alla valorizzazione della tradizione gastronomica locale e di una delle sue più conosciute eccellenze, l’anolino.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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