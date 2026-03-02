Rapina in un supermercato ad Altamura | indagini e telecamere incastrano il presunto autore

Un uomo di 44 anni è stato arrestato dai carabinieri di Altamura con l’accusa di aver commesso una rapina in un supermercato della città. Le indagini, supportate dalle immagini delle telecamere di sorveglianza, hanno portato all’identificazione e all’arresto del presunto autore. L’operazione è stata condotta senza incidenti e il sospettato è stato portato in caserma.

Colpo con un coltello nascosto in un sacchetto: bottino di circa 300 euro. Decisive videosorveglianza e testimonianze per identificare il presunto autore Un uomo di 44 anni, ritenuto responsabile di una rapina ai danni di un supermercato di Altamura è stato arrestato dai carabinieri della stazione locale. Immediatamente dopo la segnalazione, i militari dell'Arma hanno avviato un'articolata attività investigativa, concentrandosi sulla ricostruzione del percorso compiuto dall'autore della rapina. Al termine delle attività, il 44enne è stato arrestato e condotto presso la Casa circondariale di Bari, dove resta a disposizione dell'Autorità giudiziaria.