Furto con spaccata sull' auto | indagine lampo grazie alle telecamere

La polizia locale ha individuato il sospettato di un furto con spaccata avvenuto in via Milano, dove un'auto di turisti tedeschi è stata danneggiata. Le telecamere di sorveglianza hanno fornito immagini che hanno permesso di risalire al presunto responsabile. L’indagine si è conclusa in tempi rapidi grazie alle registrazioni catturate nel quartiere.

Grazie alle telecamere di sorveglianza, la polizia locale è riuscita a rintracciare il presunto responsabile di un furto con spaccata ai danni di un'automobile posteggiata in via Milano da alcuni turisti tedeschi. Il fatto, pur essendo avvenuto alle prime ore del mattino, è stato portato all'attenzione delle forze dell'ordine un paio di ore dopo. Gli agenti si sono subito attivati e, tramite l'analisi immediata dei filmati, hanno ricavato elementi decisivi per l'identificazione dell'autore del furto. Le ricerche, che sono durate circa un'ora, sono state condotte con il costante supporto tecnico delle telecamere cittadine, portando infine all'intercettazione, in vico Trombettieri, del sospettato, un italiano classe 1993.