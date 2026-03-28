Nella notte tra giovedì e venerdì, intorno all’1:30, si è verificata una violenta rissa nel quartiere Umbertino di Bari, tra via Cognetti e largo Adua. L’episodio è stato segnalato dal comitato di residenti e ripreso dalle telecamere di alcune abitazioni. I residenti hanno espresso il desiderio di una maggiore attenzione alle situazioni di violenza nella zona.

Sul posto sono giunte le volanti della Polizia e le ambulanze del 118. I cittadini del rione tornano a chiedere maggiore sicurezza e interventi del Comune Una rissa è avvenuta nel quartiere Umbertino di Bari, nella zona tra via Cognetti e largo Adua. L'episodio, denunciato dal locale comitato di residenti, si è verificato nella nottata tra giovedì e venerdì, attorno all'1 e 30, ed è stato ripreso dalle telecamere di alcuni residenti. Sul posto sono giunte alcune volanti della Polizia di Stato e le ambulanze dei 118. Secondo le prime informazioni, alcune persone sono rimaste ferite. La rissa è al vaglio degli investigatori, i quali stanno cercando, in queste ore, di ricostruirne la dinamica. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Violenta rissa nella notte per le strade del quartiere Umbertino. I residenti: "Ora basta"

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