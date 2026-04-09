Esce dal bar a Turate incrocia uno sguardo e scoppia il caos | 30enne colpito con un bicchiere e finisce in ospedale

Una notte di violenza si è verificata a Turate, dove un giovane è stato portato in ospedale dopo essere stato colpito con un bicchiere durante una lite. L'incidente è avvenuto poco dopo che l’individuo aveva lasciato un bar, quando ha incrociato lo sguardo di qualcuno con cui si è scatenata una discussione. La colluttazione ha portato a un'aggressione con un oggetto di vetro, con conseguenze fisiche per la vittima.

Esce dal bar, incrocia uno sguardo e in pochi istanti la situazione degenera. Notte di violenza a Turate, dove un giovane è finito in ospedale dopo essere stato colpito con un bicchiere al culmine di una lite.Secondo quanto è stato possibile ricostruire, erano circa le 2.30 quando un 30enne di. 🔗 Leggi su Quicomo.it Turate, violenta aggressione in centro: 30enne ferito e in ospedaleUn uomo di 30 anni è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Legnano dopo essere stato vittima di una violenta aggressione avvenuta nella notte... Turate, aggressione nella notte: 30enne portato in ospedaleCi sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione… Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a...