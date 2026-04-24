Meno del 50% della popolazione canina e felina in Italia risulta correttamente vaccinata | i dati e l'importanza della prevenzione

In Italia, circa 25 milioni di animali domestici includono principalmente cani e gatti, ma meno della metà di loro è correttamente vaccinata. I dati evidenziano una copertura vaccinale insufficiente per una parte significativa di questi animali. La mancanza di vaccinazioni adeguate può rappresentare un rischio per la salute pubblica e quella degli stessi animali. La prevenzione attraverso le vaccinazioni rimane un tema centrale nel settore veterinario.

In Italia vivono circa 25 milioni di animali domestici, di cui la stragrande maggioranza sono cani e gatti. Ma meno della metà è vaccinata regolarmente. Nonostante la diffusione di compagni a 4 zampe nelle case del Belpaese, la prevenzione secondo l’Associazione delle imprese per la salute animale di Federchimica è insufficiente, con rischi per la salute animale e pubblica e costi sanitari evitabili.🔗 Leggi su Fanpage.it

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