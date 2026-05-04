Giornata mondiale dell' igiene delle mani | l’impegno dell' Ausl Romagna per la prevenzione delle infezioni

In occasione della Giornata mondiale dell'igiene delle mani, l'Ausl Romagna ha ribadito l'importanza del lavaggio delle mani come misura fondamentale per prevenire le infezioni. La giornata si concentra sulla promozione di pratiche corrette di igiene tra operatori sanitari e cittadini, con iniziative e campagne informative. Nonostante le tecnologie avanzate in ambito sanitario, il gesto di pulire le mani resta un'azione semplice ma efficace.

In un mondo sanitario sempre più tecnologico, il gesto più semplice rimane quello più rivoluzionario per la salvaguardia della vita umana. Era il 2009 quando l'Organizzazione mondiale della sanità lanciava la campagna globale "Save lives: clean uour hands", e il 5 maggio quella iniziativa.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Giornata mondiale dell'igiene delle mani: le iniziative dell'Asl NovaraIl 5 maggio si celebra la Giornata mondiale dell’igiene delle mani, promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), un appuntamento annuale... “Giornata Mondiale per l’igiene delle mani”: aderisce anche il RuggiDa da diciotto anni, l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 5 maggio promuove la “Giornata Mondiale per l’igiene delle mani”, un appuntamento... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Giornata mondiale igiene delle mani. Ospedale di Imola punto informativo per prevenzione delle infezioni; Ospedale e territorio: a Ravenna 6 nuovi primari e direttori di struttura complessa. Giornata mondiale dell’igiene delle mani, le iniziative nel Medio CampidanoIn occasione della Giornata mondiale dell’igiene delle mani del 5 maggio 2026, promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità, nel territorio del Medio Campidano prende forma un articolato program ... sangavinomonreale.net Giornata Mondiale dell’Igiene delle ManiOgni anno, il 5 maggio, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), promuove la Giornata Mondiale dell’Igiene delle Mani per sensibilizzare operatori sanitari e cittadini sull’importanza di questa p ... verbanianotizie.it Ausili e protesi per lo sport amatoriale: al via le domande per i fondi dell'Ausl Romagna #Cesena - facebook.com facebook FP CGIL: Insufficiente il Piano Personale AUSL Romagna - Camera del Lavoro Territoriale CGIL di Rimini x.com