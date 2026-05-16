Affitti brevi continua la polemica dopo la sentenza del Tar Rischio chiusure e meno posti di lavoro

Il dibattito sugli affitti brevi si accende ancora dopo la decisione del Tar Toscana di respingere il ricorso contro il regolamento comunale. La sentenza ha suscitato reazioni tra chi gestisce queste strutture, preoccupato per possibili chiusure e la perdita di posti di lavoro. Gli operatori continuano a discutere su come le nuove disposizioni influenzeranno il settore, mentre le autorità locali sottolineano l’obiettivo di regolamentare meglio questa attività. La questione rimane al centro di confronto tra le parti coinvolte.

Continua il dibattito sulla sentenza del Tar Toscana sul regolamento comunale degli affitti brevi tra gli operatori del settore. Per Property Managers Italia, l’impatto della decisione rischia di essere significativo sia per le imprese sia per il mercato turistico cittadino. “La cosa che più. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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