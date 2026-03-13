Bullismo e cyberbullismo gli studenti del comprensivo Giovanni XXIII incontrano la polizia

Gli studenti dell’Istituto comprensivo Giovanni XXIII di Recale hanno partecipato a un incontro con la polizia dedicato al tema di bullismo e cyberbullismo. L’appuntamento si è svolto giovedì mattina nell’auditorium di viale Europa, all’interno del ciclo di eventi del “Marzo della Legalità”. L’iniziativa ha coinvolto gli studenti in un momento di confronto su questi problemi sociali di stretta attualità.

Prosegue il “Marzo della Legalità” all’Istituto comprensivo “Giovanni XXIII” Recale. Giovedì mattina (12 marzo), nell’auditorium di viale Europa, si è svolto il secondo appuntamento su un altro tema di grande attualità: bullismo e cyberbullismo. L’incontro era rivolto agli studenti della Scuola secondaria di primo grado come momento di riflessione e di confronto sui rischi della Rete e sull’importanza di un uso consapevole degli smartphone e degli strumenti digitali in un contesto di prevaricazione. Ospite dell’istituto è stato il vice sovrintendente Vincenzo Petruolo, operatore della Polizia Postale e delle Comunicazioni, specializzato in cyber security, nel contrasto al cyberbullismo e alla pedopornografia. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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