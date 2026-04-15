Bullismo cyberbullismo e legalità | la Polizia di Stato incontra gli studenti di Foligno

Di recente, agenti della Polizia di Stato e del Centro operativo per la sicurezza cibernetica hanno incontrato 120 studenti di una scuola secondaria di primo grado a Foligno. L’evento si è concentrato sui temi del bullismo, cyberbullismo e legalità, coinvolgendo i giovani in una discussione sui rischi e le responsabilità legate a queste problematiche. L’iniziativa ha previsto un confronto diretto tra le forze dell’ordine e gli studenti, senza l’uso di strumenti comunicativi formali o opinioni personali.

Qualche giorno fa, personale della Polizia di Stato di Foligno e del Centro operativo per la sicurezza cibernetica (Cosc) hanno incontrato 120 alunni della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto “Ite Feliciano Scarpellini” di Foligno, nell’ambito di un’iniziativa dedicata ai temi del.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Stop a bullismo e cyberbullismo: l’ispettore di polizia incontra gli studenti della Veneziano-NovelliPer celebrare la Giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo, la Veneziano-Novelli ha promosso un incontro con l’ispettore di polizia... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Polizia di Stato, Cybersecurity Italia partner della cerimonia nazionale del 174esimo anniversario; Celebrato il 174° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato presso l'I.I.S. Savoia-Benincasa di Ancona; Bullismo e cyberbullismo, la Polizia incontra gli studenti di Foligno; Legalità e web sicuro, incontro a Teramo con gli studenti. Asp Catania e Polizia di Stato, torna Navigare sicuri: 250 alunni coinvolti contro bullismo e cyberbullismoLunedì 30 marzo, alle ore 9.00, presso l’Istituto Comprensivo Francesco Ventorino di Catania, si terrà un nuovo appuntamento del ciclo Navigare sicuri: insieme contro il cyberbullismo. ilsicilia.it Bullismo e cyberbullismo: diocesi Foligno, un ciclo di incontri nelle scuole con la Polizia di StatoPrende il via nel comprensorio scolastico di Foligno e di Spello il ciclo di incontri in collaborazione con la Polizia di Stato dal titolo Stop al bullismo e cyberbullismo, promosso in sinergia ... agensir.it Operazione della Polizia di Stato a Salerno e provincia: eseguiti provvedimenti di espulsione e rimpatrio per cittadini stranieri irregolari. Tutti i dettagli degli interventi - facebook.com facebook