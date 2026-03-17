Leao la pazienza del Milan è finita | sarà messo sul mercato

Il Milan ha deciso di mettere sul mercato Rafa Leao, in seguito alla rottura del rapporto tra il club e l’attaccante portoghese. La decisione arriva dopo che le trattative per il rinnovo sono rimaste senza esito e il club ha scelto di agire di conseguenza. La scelta di mettere il giocatore in vendita rappresenta una svolta nella gestione della situazione.

Il rapporto tra Rafa Leao e il Milan non è mai stato così distante, nemmeno nei momenti più delicati del rinnovo. Nessuno mette in dubbio il talento del portoghese, ma ciò che oggi pesa davvero è la sua discontinuità, non solo nell’arco della stagione ma anche all’interno delle singole partite. Leao alterna giocate decisive a lunghi momenti di assenza dal gioco, accompagnati da un atteggiamento che non convince né lo staff tecnico né la dirigenza. Un aspetto che, nel tempo, è diventato sempre più centrale nelle valutazioni sul suo futuro. A incrinare ulteriormente la situazione è stato quanto accaduto all’ Olimpico. L’uscita dal campo giudicata troppo lenta, in un momento in cui il Milan stava cercando di recuperare lo svantaggio, non è passata inosservata. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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