Il Comune ha deciso di mettere in vendita l’ex circolo sportivo Mondodomani di via Pascoli, noto per essere stato un punto di riferimento per attività sportive e sociali nel paese. La decisione segna la fine di un’epoca, lasciando alle spalle anni di presenza nel territorio. La proprietà dell’immobile, che ha ospitato diverse iniziative nel corso del tempo, sarà ora soggetta a procedure di vendita pubblica.

Una decisione che segna la fine di un’epoca per il paese. L’ex circolo sportivo Mondodomani di via Pascoli, per anni punto di riferimento per sport e socialità, sarà messo in vendita. Il complesso – dotato di piscina e campi da tennis – è stato inserito nel piano delle alienazioni approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 30 aprile e sarà destinato all’ asta con una base stimata di circa 1,2 milioni di euro. La scelta arriva dopo la scadenza della convenzione, avvenuta nel 2024, e al termine di una fase di valutazioni che ha portato l’amministrazione a escludere la possibilità di una nuova gestione in concessione. "Per un immobile che necessita di una ristrutturazione così importante, una concessione non sarebbe sostenibile", ha spiegato in aula il sindaco Marco Scazzosi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un pezzo di storia. Il Comune ha deciso: l’ex Mondodomani sarà messo in vendita

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