Rinascono i due marchi storici Itala e OSCA
Due marchi storici dell’automobilismo italiano sono stati rilanciati dopo anni di inattività. Entrambi i brand, legati a un passato ricco di successi e innovazioni, tornano a essere protagonisti del settore automobilistico. La ripresa avviene in un momento in cui l’attenzione verso le nuove tecnologie e lo sviluppo sostenibile cresce costantemente. Le aziende coinvolte hanno annunciato piani per integrare le innovazioni tecnologiche nelle future creazioni, mantenendo viva la tradizione che ha caratterizzato la loro storia.
TORINO (ITALPRESS) – Due marchi storici dell’automobilismo italiano rinascono con un forte radicamento nel passato glorioso, ma con uno sguardo proiettato al futuro e alle nuove tecnologie. Si tratta di Itala e OSCA, due brand che riprendono vita grazie al progetto “Historic Italian Brands” voluto da Massimo Di Risio, già presidente e fondatore di DR Automobiles Group. Il primo modello di Fabbrica Italia a essere lanciato oggi, nella sede del Mauto di Torino, è Itala 35: a seguire ci saranno altri cinque modelli che verranno lanciati progressivamente, con le prime consegne a partire da settembre. “Oggi è il primo passo di questo progetto che... 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Marchi storici, raggiunta quota mille: sono 375 nel settore food
Meloni: “Mille marchi storici, un traguardo che ci rende orgogliosi” (video)Video messaggio della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni all’evento “Mille Marchi Storici per il futuro del Made in Italy” promosso a Palazzo...