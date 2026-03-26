Marchi storici raggiunta quota mille | sono 375 nel settore food

Nel Registro nazionale dei marchi storici, è stato consegnato il millecentesimo attestato. Tra i marchi riconosciuti, 375 appartengono al settore alimentare. L’ente che rilascia i certificati è il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La certificazione attesta la storicità e la presenza di aziende italiane considerate eccellenze nel loro settore.

I Marchi storici arrivano a quota mille. All’interno del Registro nazionale, è stato consegnato il millesimo attestato concesso dal Mimit ai marchi delle «imprese italiane di eccellenza storicamente collegate al territorio nazionale». A ribadirlo è stato il ministro Adolfo Urso durante l’intervento all’evento “Dal sapere al saper fare”, promosso dall’Associazione Marchi Storici d’Italia: «Abbiamo ormai raggiunto la soglia di 1000 Marchi storici registrati, cioè aziende con oltre 50 anni di attività continuativa che producono eccellenza e che tutti ci invidiano. Il ‘made in Italy’ è diventato un marchio di eccellenza ma è invece il luogo di produzione, è lo stile, la cultura, la qualità che tutti vorrebbero avere nel prodotto». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Marchi storici, raggiunta quota mille: sono 375 nel settore food Articoli correlati Leggi anche: La mappa dei capitali cinesi a Monza: come gli investitori si sono presi la Brianza (e marchi storici) Leggi anche: Toscana, il vino di Castello di Meleto entra nel gotha dei marchi storici: “Premio a tradizione e futuro”