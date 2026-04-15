La presidente del Consiglio ha partecipato a un evento a Roma dedicato ai marchi storici italiani, organizzato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dall’Associazione Marchi Storici d’Italia. Durante il suo intervento, ha affermato che mille marchi storici rappresentano un traguardo importante che suscita orgoglio. L’evento si è svolto presso Palazzo Piacentini e ha visto la presenza di diversi rappresentanti del settore.

Video messaggio della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni all’evento “Mille Marchi Storici per il futuro del Made in Italy” promosso a Palazzo Piacentini a Roma dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dall’Associazione Marchi Storici d’Italia. Meloni: i numeri raccontano il talento italiano. La premier ha salutato l’iniziativa, indetta in occasione della Giornata nazionale del Made in Italy spiegando che «Oggi celebriamo quello che sappiamo fare meglio, quello che ci rende amati e apprezzati nel mondo, quello che rende l’Italia la Nazione dell’ingegno, della creatività, della bellezza. E lo facciamo tagliando un traguardo che ci rende orgogliosi: i mille Marchi storici di interesse nazionale, iscritti nel registro del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Meloni: “Mille marchi storici, un traguardo che ci rende orgogliosi” (video)

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