Rimosse centinaia di tonnellate di rifiuti tessili l’indagine su una ditta di Montemurlo

Nel 2023 è iniziata un’indagine su una ditta di Montemurlo che si occupa di smaltimento di rifiuti tessili. Recentemente, sono state rimosse centinaia di tonnellate di materiali provenienti dall’attività di gestione dei rifiuti. Le operazioni si sono concentrate nel territorio di Prato, con verifiche che hanno portato alla scoperta di grosse quantità di rifiuti tessili abbandonati o non correttamente smaltiti. Le indagini continuano per accertare eventuali responsabilità e violazioni ambientali.

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Prato, 18 maggio 2026 – Bisogna tornare indietro, addirittura al 2023: in quell’anno il controllo in una ditta tessile di Montemurlo di Nucleo investigativo di polizia ambientale e forestale, Arpat di Prato e ispettorato del lavoro dei carabinieri portò a una raffica di contestazioni per illeciti in materia di diritto del lavoro e di diritto ambientale. Per l’eccessiva quantità di rifiuti presenti nell’impianto (190 tonnellate) rispetto a quanto autorizzato (110 tonnellate) scattò il sequestro preventivo dell’intero capannone e di tutto il materiale depositato, eseguito nel 2025, con tanto di denuncia del legale rappresentante alla Procura... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rimosse centinaia di tonnellate di rifiuti tessili, l’indagine su una ditta di Montemurlo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Coltano, una discarica abusiva. Rimosse 123 tonnellate di rifiuti"Nel solo mese di gennaio abbiamo rimosso, udite bene, 123 tonnellate di rifiuti indifferenziati, in quel di Coltano, per un costo di 150mila euro a... Leggi anche: La Rap intensifica le bonifiche: stop a una mega discarica, rimosse 16 tonnellate di rifiuti Rimosse centinaia di tonnellate di rifiuti tessili, l’indagine su una ditta di MontemurloLa doppia operazione eseguita sulla stessa azienda ha consentito di sottrarre dal ciclo illegale 645 tonnellate di rifiuti tessili ... lanazione.it Stoppani, rimosse 11mila tonnellate di rifiuti pericolosiOltre 11mila tonnellate di rifiuti pericolosi sono stati rimossi dal sito dell’ex fabbrica Stoppani, a Cogoleto. A dare notizia dell’operazione sono stati la commissaria straordinaria per la bonifica ... genova.repubblica.it