Coltano una discarica abusiva Rimosse 123 tonnellate di rifiuti

A Coltano, nel mese di gennaio, sono state rimosse 123 tonnellate di rifiuti indifferenziati da una discarica abusiva. L’intervento, che ha comportato un esborso di 150mila euro più l’Iva, ha portato alla rimozione di materiali che si trovavano in un’area non autorizzata. L’operazione di smaltimento si è resa necessaria per eliminare i rifiuti accumulatisi illegalmente in quella località.

"Nel solo mese di gennaio abbiamo rimosso, udite bene, 123 tonnellate di rifiuti indifferenziati, in quel di Coltano, per un costo di 150mila euro a cui si deve aggiungere l’Iva. Per intendersi, è quanto paghiamo per la pulizia in un intero anno di Piazza delle Vettovaglie e delle zone limitrofe. Questi soldi li paghiamo tutti noi nella Tari". Lo rivela l’assessore all’ambiente Elena Del Rosso rispondendo al capo gruppo di Sinistra unita per Pisa, Luigi Sofia che si è fatto portavoce delle lamentele del Comitato per la difesa di Coltano. "Assessore.., forse sarà il caso di mandare la fattura di Geofor al Parco di San Rossore? Visto che ingerisce su tutto mentre ha un problema eclatante in casa.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Coltano, una discarica abusiva. Rimosse 123 tonnellate di rifiuti Notizie correlate Leggi anche: La Rap intensifica le bonifiche: stop a una mega discarica, rimosse 16 tonnellate di rifiuti Discarica abusiva all’Isola d’Elba: sequestrate 5 tonnellate di rifiuti a Porto Azzurro, una denunciaPORTO AZZURRO (LIVORNO) – Una discarica abusiva di 950 metri quadrati è stata sequestrata a Porto Azzurro, all’Isola d’Elba, dalla guardia di finanza. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Coltano, una discarica abusiva. Rimosse 123 tonnellate di rifiuti. Coltano, una discarica abusiva. Rimosse 123 tonnellate di rifiutiIn consiglio comunale l’assessore Elena Del Rosso risponde a Luigi Sofia di Sinistra Unita. Conto di Geofor oltre 150mila euro. Nerini: Paghi il Parco. lanazione.it Palermo, la RAP rimuove 16 tonnellate di rifiuti da una discarica abusivaA Palermo, la RAP attua un intervento straordinario in via Celona. Rimosse 16 tonnellate di rifiuti e bonificata la mega discarica abusiva ... newsicilia.it