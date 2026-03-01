Il vincitore di Sanremo 2026 è Sal Da Vinci con il brano Per sempre sì. La competizione si è conclusa con questa vittoria, lasciando spazio a molte sorprese nella classifica finale. La serata ha visto esibirsi diversi artisti, ognuno con il proprio stile, prima di decretare il risultato. La manifestazione si è svolta come previsto, con un pubblico presente e giudici che hanno votato le esibizioni.

Il vincitore di Sanremo 2026 è Sal Da Vinci, un cantore dell'amore (il suo per la moglie) che non ha paura di dire Per sempre sì e lo ha dichiarato con una voce e una performance a tutta potenza per 5 giorni, creando ogni volta un coinvolgimento da matrimonio vero, con tanto di gesti ampi e teatrali e gli occhi lucidi. Da Vinci era tra i favoriti fin dal principio, in virtù del successo di Rossetto e caffè, una hit esplosa tra YouTube e TikTok, che è stata tale per quasi due anni e per la solidità di una carriera iniziata da figlio d'arte a soli 7 anni, dividendosi tra teatro e canto. Ha dedicato il premio più ambito alla sua Napoli, e la cosa non aveva del retorico. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il vincitore di Sanremo 2026 è Sal Da Vinci con Per sempre sì, in cima a una classifica finale che ha riservato tante sorprese

Chi ha vinto Sanremo 2026? Il vincitore è Sal Da Vinci con “Per sempre si”Sal Da Vinci con “Per sempre si” vince la 76esima edizione del Festival della canzone italiana, Sayf arriva secondo.

Sanremo 2026, vince Sal Da Vinci con «Per sempre sì» – La classifica finale del FestivalSal Da Vinci con Per sempre sì vince la 76esima edizione del Festival di Sanremo.

Sanremo 2026: Sal Da Vinci arriva al Quirinale per fare visita al presidente Matterella

Approfondimenti e contenuti su Sal Da Vinci.

Temi più discussi: Il vincitore di Sanremo 2026 è tra questi 5 nomi: niente pronostici, lo dicono numeri e dati; Sal Da Vinci è il vincitore del Festival di Sanremo 2026. VIDEO; In attesa del vincitore di Sanremo 2026, Ditonellapiaga e TonyPitony trionfano nelle cover; Chi è Nicolò Filippucci, vincitore di Sanremo nuove proposte: l'esperienza ad Amici, il contest a New York, la scelta di lasciare il liceo e il trionfo con Laguna.

Il vincitore del Festival di Sanremo 2026 è Sal da Vinci. Secondo Sayf, terza Ditonellapiaga. La classifica finaleDe Martino condurrà il Festival 2027. Tanti appelli dei Big per la fine delle guerre. Bocelli arriva a cavallo, Nino Frassica fa ridere l’Ariston, il messaggio di Gino Cecchettin ... ilgiorno.it

Scopri tutto sulla quinta e ultima serata di Sanremo 2026: ecco chi ha vinto la 76esima edizione del FestivalIl momento della verità è arrivato. Stasera, sabato 28 febbraio, cala il sipario sull’Ariston e scopriremo chi succederà nell’albo d’oro del Festival di Sanremo 2026. Carlo Conti guiderà la lunga ... novella2000.it

Sal Da Vinci trionfa al 76° Festival di Sanremo con “Per sempre sì”. La proclamazione è arrivata dopo le 2 di notte sul palco dell’Ariston, al termine di una finale lunga e carica di tensione. A leggere il suo nome è stata Laura Pausini. «Grazie di cuore a tutti. Qu facebook

Sal Da Vinci: «La vittoria al festival Succeda quel che vuole il Signore»» x.com