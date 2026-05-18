A partire da giugno, i conducenti che incontrano blocchi del traffico o ritardi causati da lavori in corso sulla rete autostradale potranno richiedere un rimborso del pedaggio. La misura riguarda le situazioni in cui si verificano sospensioni o ritardi legati a cantieri lungo le tratte autostradali. La decisione è stata annunciata recentemente e si applica a tutti coloro che si trovano in queste condizioni durante l’utilizzo delle strade interessate.

18 maggio 2026 – Di disagi e ritardi in autostrada si è tornato a parlare dopo la notizia che, da giugno, scatterà il rimborso dei pedaggi per blocchi del traffico o ritardi legati ai cantieri sulla rete. Gli automobilisti potranno ottenere un ristoro direttamente dai gestori autostradali per i disservizi subiti durante gli spostamenti. Lo ricorda il Codacons, che evidenzia le importanti novità in arrivo per i cittadini, ma anche le criticità delle nuove misure. Quando inizia il rimborso in autostrada per lavori. Novità che sembrano interessare limitatamente le categorie più colpite, come autotrasportatori e rappresentanti di commercio. "Le... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rimborso del pedaggio autostradale per cantiere: quando iniziano e a quanto si ha diritto

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Dal 1° giugno gli automobilisti potranno ottenere un rimborso del pedaggio autostradale in caso di blocchi del traffico o ritardi causati dai cantieri. La misura attua una delibera del 2025 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (Art). x.com

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