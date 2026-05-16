La nuova truffa sul pagamento del pedaggio autostradale

Una recente truffa sta circolando tramite WhatsApp, secondo quanto comunicato dalla polizia di Stato sui suoi canali social ufficiali. La frode riguarda il pagamento del pedaggio autostradale e si diffonde attraverso messaggi inviati agli utenti. La polizia ha invitato le persone a prestare attenzione e a non cliccare su eventuali link sospetti o fornire dati personali. Nessuna altra informazione sui dettagli specifici della truffa è stata comunicata finora.

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