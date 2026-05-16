La nuova truffa sul pagamento del pedaggio autostradale
Una recente truffa sta circolando tramite WhatsApp, secondo quanto comunicato dalla polizia di Stato sui suoi canali social ufficiali. La frode riguarda il pagamento del pedaggio autostradale e si diffonde attraverso messaggi inviati agli utenti. La polizia ha invitato le persone a prestare attenzione e a non cliccare su eventuali link sospetti o fornire dati personali. Nessuna altra informazione sui dettagli specifici della truffa è stata comunicata finora.
C'è una nuova truffa che circola su WhatsApp. Lo comunica la polizia di Stato sui suoi canali social ufficiali. "È in corso una campagna di phishing che si sta diffondendo tramite WhatsApp attraverso falsi messaggi attribuiti alla società Autostrade per l'Italia", spiegano gli agenti. Gli utenti. 🔗 Leggi su Today.it
La nuova truffa è spiazzante: la Polizia lancia l'allarme, il messaggio su WhatsApp sembra reale
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