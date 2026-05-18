Rifiuti multe ai napoletani per un milione di euro | Non fanno bene la differenziata

A Napoli, le multe per la gestione dei rifiuti hanno raggiunto un totale di un milione di euro. Il direttore dei servizi generali di Asia Napoli ha commentato che questo risultato rappresenta un fallimento, sottolineando la difficoltà nel far rispettare le regole sulla raccolta differenziata tra i cittadini. I dati evidenziano un numero elevato di sanzioni emesse contro chi non adotta correttamente le pratiche di separazione dei rifiuti, indicando problemi nel rispetto delle norme ambientali.

“Avere un così alto numero di multe per noi è un fallimento”. Così il direttore dei servizi generali di Asia Napoli, Carlo Lupoli commenta i dati sulle sanzioni elevate dall'azienda nei confronti di cittadini che non fanno una buona raccolta differenziata. “Nell'arco del 2025 abbiamo raggiunto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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