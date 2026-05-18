In Europa si registrano disordini e confusione, con vari eventi che coinvolgono diverse nazioni. La lotta per la retrocessione in una delle principali leghe nazionali si fa più complessa, con cambi di posizione e risultati sorprendenti. Intanto, in Italia, la corsa alle qualificazioni europee si intensifica, con partite decisive che influenzano la classifica generale. Poco fa, sono stati resi noti alcuni risultati che hanno modificato gli equilibri nelle rispettive competizioni.

2026-05-17 23:12:00 Ecco quanto riportato poco fa: Il risultato più significativo della giornata in termini di battaglia per la retrocessione della Liga è arrivato dal Levante, che è arrivato sabato con 36 punti e negli ultimi tre, ha prodotto la sua migliore prestazione da settimane battendo il Maiorca 2-0 all’Estadio Ciudad de Valencia e trascinandosi lontano dalla zona di scarico con una partita rimanente. Carlos Espi ha aperto le marcature al 32? con un tiro da fuori area, e Kervin Arriaga ha segnato di testa su calcio d’angolo all’87’ per mettere il risultato fuori dubbio. UN Il rigore nel finale di Adrian de la Fuente ha colpito la traversa nei tempi di recupero, ma non ha importanza. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Riepilogo europeo: caos in tutto il continente mentre la battaglia per la retrocessione della Liga prende più colpi di scena e la corsa per l’Europa in Italia si riscalda

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