Il Paris Saint-Germain ha ottenuto il suo quinto titolo consecutivo di Ligue 1, mentre l’Inter ha portato a casa la Coppa Italia, centrando il double in Italia. La vittoria dei francesi è stata confermata in tempi recenti, mentre i nerazzurri hanno concluso la stagione con una doppietta nazionale. Non ci sono state polemiche o commenti polemici sui social riguardo a questi risultati.

2026-05-13 23:08:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il Paris St-Germain ha conquistato il titolo della Ligue 1 per il quinto anno consecutivo mentre l’Inter ha vinto la Coppa Italia conquistando il double in Italia. Il PSG – detentore e finalista della Champions League – ha avuto bisogno solo di un punto per il suo 14esimo titolo assoluto e ha concluso la divisione battendo il Lens, secondo in classifica, 2-0. Il Lens ha effettuato 25 tiri in porta in uno sforzo gigantesco, ma non è riuscito a battere Matvey Safonov nella porta del PSG. L’ala Khvicha Kvaratskhelia e il sostituto Ibrahim Mbaye hanno poi segnato per gli ospiti regalando a Luis Enrique un altro trofeo.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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