Riepilogo europeo | pressione sul PSG nella corsa al titolo della Ligue 1

Il Lens ha vinto 1-0 contro il Nantes, riducendo a tre punti il divario con il Paris Saint-Germain nella classifica della Ligue 1. La partita si è giocata il 8 maggio 2026, e questa vittoria ha rafforzato la competitività del Lens nella corsa al titolo. Il confronto diretto tra le due squadre si fa sempre più serrato, mentre il PSG cerca di mantenere il vantaggio in classifica.

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