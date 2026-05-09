Riepilogo europeo | pressione sul PSG nella corsa al titolo della Ligue 1
Il Lens ha vinto 1-0 contro il Nantes, riducendo a tre punti il divario con il Paris Saint-Germain nella classifica della Ligue 1. La partita si è giocata il 8 maggio 2026, e questa vittoria ha rafforzato la competitività del Lens nella corsa al titolo. Il confronto diretto tra le due squadre si fa sempre più serrato, mentre il PSG cerca di mantenere il vantaggio in classifica.
2026-05-08 23:06:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il Lens ha ridotto a tre punti il??divario dal Paris Saint-Germain nella corsa al titolo della Ligue 1 battendo il Nantes 1-0. Dopo che un gol di Abdallah Sima è stato annullato per pallamano, il suo compagno di squadra 16enne Mezian Soares ha assicurato la vittoria al Lens, con Andrija Bulatovic che ha servito l’angolo in basso a destra. Mentre il risultato esercita pressioni sul PSG, che domenica affronterà il Brest, per mantenere il servizio in vista dell’incontro con il Lens il prossimo fine settimana, condanna anche il penultimo Nantes alla retrocessione in Ligue 2.🔗 Leggi su Justcalcio.com
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