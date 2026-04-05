Impresa Reyer a Bologna vince 82-86 contro la Virtus capolista

Nella serata di Pasqua, l’Umana Reyer Venezia ha ottenuto una vittoria importante a Bologna contro la Virtus, attualmente al comando della classifica. La partita si è conclusa con il punteggio di 86-82 a favore degli ospiti. Con questa vittoria, la Virtus viene raggiunta in classifica da Brescia, che sarà il prossimo avversario della Reyer nella prossima partita al Taliercio.

Dimenticata la sconfitta interna contro Trento, partita maiuscola dell'Umana che si porta a solo due punti dalla vetta. E sabato al Taliercio arriva Brescia Grandissima partita dell'Umana Reyer Venezia che nella serata della domenica di Pasqua vince a Bologna contro la Virtus capolista, che viene così agganciata da Brescia, prossima avversaria della Reyer al Taliercio. Partita equilibrata per i primi tre quarti, Bologna arriva al massimo vantaggio di +6 senza mai chiuderla. Ma nell'ultimo quarto la zampata decisiva è della Reyer, che si porta a +9 e poi gestisce riuscendo a chiuderla con un ottimo 67 ai tiri liberi nell'ultimo minuto e mezzo. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Basket, Serie A: Venezia fa il blitz vincente a Bologna battendo 86-82 la VirtusBologna, 5 aprile 2026 – Colpaccio dell’Umana Reyer Venezia che, nell’ultimo posticipo del turno pasquale della Serie A di basket, fa il blitz Virtus...

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A Bologna le imprese femminili sono il 21% del totaleLe imprese femminili nell'area metropolitana di Bologna sono 19.276, poco più del 21% del totale. Le imprenditrici attive sono 37.372, contro 94.110 uomini. Nel 2025 sono nate 1.312 imprese femminili, ... ansa.it

Sarà Venezia vs Roseto in semifinale scudetto. Le Panthers Roseto completano l'impresa vincendo anche in gara 2 contro Campobasso, 59-54, mentre la Reyer Venezia ha vinto 56-68 gara 2 a San Martino di Lupari #LBFLIVE Lega Basket Femminile facebook