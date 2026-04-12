Buona la prima per Repesa a Napoli Tortona torna al successo Varese vince in volata

Il nuovo allenatore di Napoli ha iniziato con una vittoria nel suo primo incontro, battendo Treviso. Tortona ha riottenuto una vittoria, mentre Varese si è imposta in una partita decisa negli ultimi minuti. Trieste ha concluso la gara in modo diverso, ma i risultati più recenti hanno segnato diversi esiti tra le squadre coinvolte nella stagione.

Nella domenica della 26ª giornata di Serie A, Trieste torna a vincere il derby al PalaCarnera di Udine dopo ben 23 anni: decisivo Ramsey con 20 punti. Si complica ulteriormente il finale di stagione di Sassari, inchiodata a Varese dal tiro libero decisivo di Iroegbu (91-90): ora la lotta salvezza dei sardi passerà per Venezia, Bologna e Brescia. Alla Nova Arena, Tortona ha vita facile contro Trento, mentre Napoli blinda il discorso salvezza nello scontro diretto contro Treviso, lasciando la Nutribullet in fondo alla classifica. Il 26° turno si chiude domani, con il posticipo Virtus-Cantù (ore 20). Non c’è scampo per l’Apu, inchiodata dal secondo tempo stellare di Trieste, che bissa il successo in volata contro Varese e consolida la sua posizione in vista dei playoff.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Buona la prima per Repesa a Napoli. Tortona torna al successo, Varese vince in volata Leggi anche: Venezia vince in volata il derby con Treviso. Olejniczak la chiude per Tortona, successo di Varese Buona la prima per Repesa, Guerri Napoli batte Treviso 88-71: salvezza ad un passoImportante vittoria davanti al pubblico di casa per la Guerri Napoli Basketball, alla prima di Repesa: battuto Treviso con il ritorno di Mitrou-Long...