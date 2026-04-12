Buona la prima per Repesa a Napoli Tortona torna al successo Varese vince in volata

Da gazzetta.it 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo allenatore di Napoli ha iniziato con una vittoria nel suo primo incontro, battendo Treviso. Tortona ha riottenuto una vittoria, mentre Varese si è imposta in una partita decisa negli ultimi minuti. Trieste ha concluso la gara in modo diverso, ma i risultati più recenti hanno segnato diversi esiti tra le squadre coinvolte nella stagione.

Nella domenica della 26ª giornata di Serie A, Trieste torna a vincere il derby al PalaCarnera di Udine dopo ben 23 anni: decisivo Ramsey con 20 punti. Si complica ulteriormente il finale di stagione di Sassari, inchiodata a Varese dal tiro libero decisivo di Iroegbu (91-90): ora la lotta salvezza dei sardi passerà per Venezia, Bologna e Brescia. Alla Nova Arena, Tortona ha vita facile contro Trento, mentre Napoli blinda il discorso salvezza nello scontro diretto contro Treviso, lasciando la Nutribullet in fondo alla classifica. Il 26° turno si chiude domani, con il posticipo Virtus-Cantù (ore 20). Non c’è scampo per l’Apu, inchiodata dal secondo tempo stellare di Trieste, che bissa il successo in volata contro Varese e consolida la sua posizione in vista dei playoff.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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