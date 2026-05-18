Rete fognaria nuovi lavori tra le vie Nilde Iotti e De Curtis | Intervento strategico per la città

Da agrigentonotizie.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Canicattì sono in corso interventi di riparazione e potenziamento della rete fognaria nella zona tra via Nilde Iotti e via Antonio De Curtis. I lavori, che coinvolgono le arterie principali di questa parte della città, sono finalizzati a migliorare il sistema di smaltimento delle acque reflue. Le operazioni sono state avviate nelle ultime settimane e prevedono interventi di consolidamento e ampliamento delle infrastrutture esistenti. La ripresa degli interventi si inserisce in un programma di interventi strutturali sulla rete idrica cittadina.

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Proseguono a Canicattì i lavori di ripristino e potenziamento della rete fognaria nella zona compresa tra via Nilde Iotti e via Antonio De Curtis. L’intervento, eseguito da Aica, rientra nel piano di ammodernamento delle infrastrutture cittadine portato avanti dall’azienda idrica.Il nuovo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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