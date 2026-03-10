Via Nilde Iotti in fase di completamento i lavori per la nuova rete idrica

I lavori per la nuova rete idrica in via Nilde Iotti stanno per essere completati. Aica ha comunicato che entro la fine della settimana saranno terminati gli interventi nella zona all’incrocio con via Giudice Saetta. La realizzazione riguarda l’intera rete e si avvia alla conclusione, dopo settimane di interventi sul territorio.

Aica informa che entro la fine della settimana saranno completati i lavori di realizzazione della rete idrica nella zona di via Nilde Iotti, all’incrocio con via Giudice Saetta. L’intervento consentirà a diverse abitazioni di collegarsi al servizio idrico integrato attraverso la rete pubblica. L’azienda invita i cittadini interessati a presentare l’istanza di nuovo allaccio, così da poter procedere con le fasi tecniche e amministrative successive al completamento dei lavori. Dopo questo primo tratto, gli interventi proseguiranno lungo via Nilde Iotti fino all’area di via Antonio De Curtis, estendendo la possibilità di accesso alla rete idrica ai residenti della zona. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

