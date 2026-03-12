Vende abiti contraffatti nel parcheggio del cimitero di Sassuolo | denunciato dalla polizia di Stato

La polizia di Stato di Sassuolo ha denunciato un uomo di 36 anni, cittadino marocchino, perché vendiva abiti contraffatti nel parcheggio del cimitero. Le forze dell’ordine lo hanno identificato durante un controllo e successivamente formalizzato la denuncia per il reato di commercio di prodotti falsificati. La vicenda riguarda esclusivamente l’attività di vendita senza autorizzazioni di capi di abbigliamento non originali.

Colto in flagrante marocchino 36enne. All'interno del suo veicolo nascondeva diversi capi di noti brand con etichette di scarsa qualità e cucite in maniera grossolana La polizia di Stato di Sassuolo ha denunciato un cittadino marocchino di 36 anni per il reato di commercio di prodotti contraffatti. Nella serata del 10 marzo scorso, personale del Commissariato di P.S. di Sassuolo, durante il servizio di controllo del territorio ha notato alcune persone nei pressi di un’autovettura in sosta nel parcheggio del cimitero comunale con il baule aperto. Alla vista della polizia, il 36enne ha chiuso repentinamente il cofano con il verosimile intento di eludere il controllo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Articoli correlati

Piazza del Gesù: aggredisce un ragazzo. Denunciato un 15enne dalla Polizia di StatoTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico.

Leggi anche: Stazione metro “Università”: trovato in possesso del portafogli di un passeggero. Denunciato dalla Polizia di Stato

Una selezione di notizie su Vende abiti

Temi più discussi: Tentano di vendere a un carabiniere un iPhone contraffatto: denunciati a Trecate; Provano a vendergli un iPhone falso, ma lui è un carabiniere e li denuncia; Ex detenuto fermato per spaccio: arrestato nuovamente; L'auto incidentata era zeppa di merce contraffatta.

Nel retrobottega di una insospettabile sartoria milanese sono stati prodotti quasi 10mila abiti di marca contraffattiA prima vista sembrava una sartoria come tante, ma nascondeva un segreto: nel retro della bottega venivano falsificati grandi marchi della moda. Questa è la scoperta del gruppo anti contraffazione ... affaritaliani.it

'Mustafashion': vende su ordinazione abiti e occhiali contraffattiFirenze, 18 novembre 2011 - Vendeva su ordinazione prodotti contraffatti, tra cui capi di abbigliamento e occhiali da sole, ricevendo le richieste via telefono o via mail. Poi si procurava la merce e ... lanazione.it

Abiti da sposa nuovi vendesi per beneficenza… da euro 300 … possibilità di visionarli e provarli … Contatta il 3398824098 - facebook.com facebook