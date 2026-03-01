Crosetto rientra da Dubai | la compagna pugliese e i figli restano chiusi in albergo

Guido Crosetto è tornato da Dubai dopo aver partecipato a impegni ufficiali nel paese. La sua compagna pugliese e i figli sono rimasti chiusi in albergo durante la sua assenza. Mentre Crosetto era fuori, Stati Uniti e Israele hanno condotto un attacco contro l’Iran, provocando una controffensiva che ha coinvolto anche Dubai.

Era a Dubai per motivi istituzionali, Guido Crosetto, mentre Stati Uniti e Israele hanno attaccato l'Iran scatenando la controffensiva anche sulla città degli Emirati Arabi Uniti. Sono invece rimasti lì la compagna e i figli. La compagna del ministro è l'ostunese Graziana Saponaro. Lei e i figli sono ancora lì a Dubai, chiusi in albergo e in attesa di trovare l'opportunità per lasciare gli Emirati Arabi Uniti. Per il ministro in queste ore è scattata l'operazione rientro in Italia con un volo militare, dopo avere raggiunto sotto scorta la frontiera con l'Oman. E dopo - ha voluto sottolineare Crosetto - avere pagato un importo maggiorato di tre volte del costo del volo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

