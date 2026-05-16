Arresti e delatori contro la comunità Lgbt cosa sta succedendo in Senegal | manifestazione a Milano

Sabato pomeriggio, alcune decine di persone si sono ritrovate vicino al consolato del Senegal a Milano, in viale Certosa, per protestare contro le azioni di repressione contro la comunità Lgbt nel paese africano. La manifestazione si è svolta senza incidenti e ha attirato l’attenzione su quanto sta accadendo in Senegal, dove sono stati segnalati arresti e denunce contro individui considerati affiliati alla comunità. La protesta ha coinvolto cittadini e associazioni che chiedono maggiore tutela e rispetto dei diritti umani.

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