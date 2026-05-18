Nella zona industriale di Reggio Emilia, nella frazione di Mancasale, si è verificato un furto in un magazzino che conteneva vestiti firmati. I ladri hanno sfondato il cancello in stile Far West e sono entrati nel deposito, sottraendo merce di marca. L’episodio è avvenuto nella notte, senza che ci fossero testimoni o telecamere attive al momento. Sul posto sono intervenuti gli agenti per i rilievi e le indagini sono in corso.

Reggio Emilia, 18 maggio 2026 – Un altro magazzino svaligiato nella zona industriale di Reggio Emilia a Mancasale. Dopo quello avvenuto avvenuto alla manifatture San Maurizio lo scorso marzo questa notte è toccato al capannone di Snatt Logistica, colosso del settore con diversi magazzini in tutta la Provincia. Anche in questo caso il furto ha riguardato capi di abbigliamento firmati, il cui valore è ancora in corso di quantificazione. Le somiglianze con il colpo a San Maurizio non sono però finite qui: anche la dinamica dei fatti è molto simile a quella vista nel caso precedente. I ladri hanno agito durante la notte: prima di tutto si sono impadroniti di alcuni veicoli rubati nella Bassa reggiana (alcuni dei mezzi risultano essere di proprietà di alcuni cittadini residenti a Cadelbosco di Sotto, Cadelbosco di Sopra e Villa Sesso). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Reggio Emilia, in stile Far West sfondano il cancello e svaligiano Il magazzino Snatt: conteneva vestiti firmati

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LA NASCITA DEI GEMELLI, IL MIO PARTO - parte 1

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